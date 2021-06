Nederlandse eendagskoers op gravelwegen moet nog een jaar langer wachten op volgende editie

Hoewel er in Europa steeds meer gevaccineerd wordt, zijn er nog altijd koersen die een editie door corona afgelast zien. Zo zal dit jaar Slag om Norg niet kunnen plaatsvinden. De Slag om Norg is een toch wel bijzondere eendagskoers uit Nederland.

Wat het zo apart maakt is niet enkel dat het een nog jonge wedstrijd is, maar ook dat de koers verreden wordt over gravelwegen. Een soort Nederlandse Strade Bianche zeg maar. De Slag om Norg is een 1.1-wedstrijd en was op de wielerkalender voorzien voor zondag 11 juli.

RISICO

De gemeente Noordenveld maakt zich zorgen over de hoeveelheid van het publiek dat zich over het parcours zou verpreiden. Het parcours kan immers niet afgesloten worden en dat brengt een zeker risico met zich mee. Daarom ziet de organisatie af van een editie in 2021.

Ook vorig jaar kon de Slag om Norg al niet doorgaan vanwege de coronacrisis. De laatste winnaar is Coen Vermeltfoort in 2019. Het jaar voordien won Jan-Willem van Schip voor Roompot. In 2017 werd de koers gewonnen door de Belg Gianni Vermeersch.