Remco Evenepoel zeer openhartig: "Als je de top wil bereiken, moet je in alles goed zijn"

Over de stuurmanskunsten van Remco Evenepoel is tijdens de Giro d'Italia opnieuw heel veel gesproken. Vanavond start VTM met de docureeks 'Ik ben Remco'. Daarvan zijn al enkele fragmenten gelost.

Remco Evenepoel spreekt in de documentaire over de val die hij in de Giro maakte. “Ik zou iedereen wel eens in dezelfde positie willen zetten en willen zien hoe zij het doen. Achteraf is het altijd makkelijk spreken, maar op het moment zelf gingen we die bocht in tegen 70 kilometer per uur. In zo’n bocht is er een groot verschil als je ze ziet vallen of niet ziet vallen. Ik zag niets tot ik uit het wiel van die renner van AG2R kwam.”

De afdalingen is iets waar je volgens Evenepoel niet op kan trainen. “Ik begon eigenlijk elke dag beter en beter te dalen”, zegt Evenepoel. “Op training kun je een afdaling niet vol nemen. In koers leer je dat wél op snelheid doen. Ik ben in elk geval wel bereid om eraan te werken. Als je de absolute top wil bereiken dan moet je in alles goed zijn. Samen met explosiviteit is sturen één van mijn mindere punten dus ik ga daar zeker op werken.”