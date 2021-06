Drie kornuiten van Greg Van Avermaet kennen hun toekomst

Bij het team van Greg Van Avermaet & co is er belangrijk transfernieuws te melden deze week, zoveel is duidelijk.

Dorian Godon, Aurélien Paret Peintre en Clément Venturini hebben hun contract namelijk weten te verlengen bij AG2R - Citroën. 2 en 3 jaar Dat heeft de ploegleiding zelf bekendgemaakt. Venturini blijft twee jaar extra tot eind 2023, de twee anderen zelfs tot 2024. Daarmee krijgen ze ook meteen een beloning voor hun goede prestaties van de voorbije maanden, zoveel is duidelijk.