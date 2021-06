23-jarige Nederlander trekt goede lijn door en pakt in GP Kanton Aargau zijn eerste profzege

In de GP Kanton Aargau, een eendagskoers in Zwitserland, heeft de 23-jarige Nederlander na een spurt met drie zijn eerste profzege behaald. Ide Schelling kon zo voor het eerste keer in zijn carrière op het hoogste schavotje van het podium.

Lange tijd lag het wedstrijdbeeld vast: de vluchters Guérin, Lüscher en Vitzthum reden voorop. Het peloton bleef de situatie echter goed onder controle houden. Bij het aanvatten van de laatste ronde waren de drie al gegrepen en was er dus sprake van een hergroepering. MET DRIE OVER DE LAATSTE KEER ROTTBERG Uiteraard kwamen er nadien opnieuw versnellingen. Zo maakte Esteban Chaves bijvoorbeeld deel uit van een nieuwe kopgroep van vijf. Twee renners vergezelden Chaves nog bij de laatste passage over de Rottberg: Rui Costa en Schelling. Deze drie zouden ook voorop blijven en sprintten voor de overwinning. Schelling deed het dit jaar al prima met enkele topvijfnotering en pakte deze keer de hoofdprijs: de Nederlander van Bora-Hansgrohe behaalde zijn eerste profzege.