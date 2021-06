Benoot is kopman voor zijn ploeg in Ronde van Zwitserland: "We gaan voor onze kansen in klassement met Tiesj"

Tiesj Benoot krijgt de kans om in de Ronde van Zwitserland nog eens echt van zich te doen spreken. Benoot is immers de uitgesproken kopman voor Team DSM in de rittenkoers die aanvat op 6 juni. Het zal zijn eerste koers worden na de klassiekers.

Het laatste wapenfeit van Benoot dit wielerseizoen is zijn zevende plek in Luik-Bastenaken-Luik. Als je daar zo goed voor de dag kan komen, verdien je om ook in de Zwitserse bergen je mannetje te proberen staan. Coach Marc Reef doet uit de doeken wat het plan is bij DSM.

UITDAGEND PARCOURS

"De Ronde van Zwitserland bestaat traditioneel uit een uitdagend parcours met enkele zware dagen, inclusief een heuvelachtige tijdrit en wisselende weersomstandigheden waar we klaar voor moeten zijn. We gaan voor onze kansen in het klassement met Tiesj Benoot", is Reef duidelijk.

De missie van de ploegmaats is dus om Benoot zo goed mogelijk bij te staan. Elk heeft uiteraard zijn rol. "In de heuvelachtige en vlakke etappes rekenen we op de steun van Jasha Sütterlin, Romain Combaud en Søren Kragh Andersen. In de bergen beschikken we over een jong maar sterk trio met Andreas Leknessund, Thymen Arensman en Mark Donovan."