Bora-Hansgrohe in Ronde van Zwitserland: jonge Belg als sprinter en Schachmann als kopman

Zondag begint de Ronde van Zwitserland, een rittenkoers van een week, die ideaal is als voorbereiding op de Ronde van Frankrijk. De ploegen maken zich dan ook stilaan klaar en maken hun selectie bekend. Ook Bora-Hansgrohe gaf hun zeven renners al te kennen aan de buitenwereld.

Acht etappes waarvan twee tijdritten en zes koersen waarin de renners heuvels en bergen zullen moeten beklimmen. Bora-Hansgrohe maakte hun selectie al bekend, bij die selectie zit onze landgenoot, Jordi Meeus, en is Schachmann kopman.

De 27-jarige Schachmann zit in een goeie flow. De Duitser kan van alles een beetje en heeft een sterke tijdrit. Schachmann zal vol gaan voor de eindwinst in Zwitserland, want de kopman van Bora-Hansgrohe doet niet mee in de Ronde van Frankrijk.

Ook onze landgenoot Jordi Meeus is van de partij bij Bora-Hansgrohe in de Ronde van Zwitserland. De 22-jarige Meeus heeft een sterke sprint in de benen en zou eventueel nog een etappe kunnen winnen als die eindigt op een massasprint. De anderen in de selectie van Bora-Hansgrohe zijn:

Maciej Bodnar

Marcus Burghardt

Matteo Fabbro

Anton Palzer

Matthew Walls