De Cauwer looft imponerende Belg uit Dauphiné: "Hij vindt het vervelend om met Evenepoel vergeleken te worden"

Het is ook José De Cauwer niet ontgaan: na vijf etappes in de Dauphiné staat er nog een Belg in de top tien en draagt diezelfde renner ook de trui van beste jongere. Het is Ilan Van Wilder. De Cauwer ziet dat Van Wilder stilaan zijn potentieel aan het vervullen is.

De goede prestaties van Van Wilder zijn voor De Cauwer geen verrassing, zo geeft die laatste aan in een Facebook Live van Sporza. "Hij was bij de junioren altijd de man die het dichtst bij Remco Evenepoel kwam. In tijdritten en in andere ritten, in Belgie maar ook in het buitenland. Van Wilder staat wel nog 3 kilo zwaarder, dus dat kan er nog af. Maar hij vindt het wel vervelend om zo vaak met Evenepoel vergeleken te worden."

TOP 10

Van Wilder wil vooral aan zijn eigen weg timmeren. "Hij wil geen Van Wilder-gekte." Wat is er voor hem nog mogelijk in de Dauphiné? "De komende drie etappes zijn heel mooi voor hem. Hij kan zonder druk fietsen en als hij top 10 kan rijden zou dat een geweldige opsteker zijn. Dat moet ook kunnen, want hij heeft de kwaliteiten. Van hem hebben we het laatste nog niet gezien."

De youngster van DSM hoeft de moeilijke momenten ook niet te vrezen, aldus De Cauwer. Anticiperen is niet nodig. "Hij moet volgen. Als je als jongere wil scoren op termijn dan moet je nu de goede renners volgen. Als je twee cols meekan met de grote mannen en dan op de derde col gelost wordt op 5 kilometer van het einde en 2 minuten aan aan je been krijgt, dan is het maar zo. Dan heb je dat gevoel van naast Thomas of Porte te rijden."