Jumbo-Visma doet met renner minder voort in Dauphiné na val: "Iedereen lijkt zich te willen bewijzen voor de Tour"

In aanloop naar de Tour wil je zeker geen renners kwijtgeraken door een val. Toch moet Jumbo-Visma in de Dauphiné verder zonder Lennard Hofstede. De Nederlander was één van de slachtoffers bij een valpartij in de vijfde etappe.

Het was geen leuk beeld: Lennard Hofstede zat na zijn valpartij op de grond met heel wat bloed op zijn gezicht. In het ziekenhuis bleek dat de Nederlander wellicht een ontwrichting heeft tussen zijn sleutelbeen en het schouderblad. Ook heeft hij een breukje in zijn elleboog en er zijn verwondingen in het gezicht gehecht.

BELANGRIJKE PION

"Het was een nerveuze en hectische etappe. Er stond ook een beetje wind, dus je moest altijd op je hoede zijn. Helaas zijn we in die hectiek ook Lennard kwijtgeraakt bij een valpartij. Dat is balen, want Lennard is een belangrijke pion binnen onze ploeg", aldus ploegleider Grischa Niermann.

Het mag misschien niet helemaal als een verrassing komen dat er tijdens deze Dauphiné zoiets gebeurt. "Het is de hele Dauphiné al erg nerveus. Iedereen lijkt zich te willen bewijzen voor de Tour de France of wil de laatste puntjes op de i zetten. Dus het hoort er ook wel een beetje bij. De rest is de etappe goed doorgekomen."