Nieuwe uitdager voor Peter Sagan? Geen enkele twijfel over wie tot dusver dé man van de Dauphiné is

Als je de balans opmaakt van vijf dagen Dauphiné, is de conclusie dat er één man boven de rest uitsteekt. Dan letten we niet zozeer op het algemeen klassement, wel op het puntenklassement. De groene trui zit stevig rond de schouders van Sonny Colbrelli.

Als je in de Dauphiné goed bent, ben je dat doorgaans ook in de Tour. Als Colbrelli zich in het groen rijdt in de Dauphiné, kan dat dan ook straks in de Tour? In het verleden mengde de Italiaan zich nog niet echt in die debatten, maar er moet ook rekening mee gehouden worden dat hij pas sinds 2017 deelneemt aan de Tour. En de vorige jaren kon hij zich in aanloop naar de Tour zich nooit zo manifesteren zoals hij nu doet.

Dat moet dan toch wel iets betekenen. Anderzijds is enige nuance ook wel op zijn plaats. Peter Sagan zal zich straks weer melden voor het groen, Sam Bennett wil die voor het tweede jaar mee naar huis nemen en dan zijn er nog pure sprinters als Caleb Ewan die er ook niet bij zijn in de Dauphiné. In de Tour komt er nog een pak meer concurrentie aan.

HAAST EERSTE VIER RITTEN IN LIJN ALLEMAAL GEWONNEN

Blijft wel een feit dat Colbrelli met wat geluk de eerste vier ritten in lijn allemaal op zijn naam had kunnen schrijven. Toch wel een prestatie die kan tellen in een koers op het niveau van de Dauphiné. De echte sprinters mogen daar dan wel niet aanwezig zijn, Colbrelli doet in de sprints wel wat van hem verwacht wordt en doet dat met bravoure.

© photonews

Zijn explosiviteit is keer op keer van die orde dat hij de rest gewoon uit het wiel sprint. Het is een combinatie van snelheid en kracht. Colbrelli heeft de verdienste dat hij er in de tweede etappe nog bij was toen er slehts een groep van een veertigtal renners overbleef. Hij heeft zowat het profiel van een Sagan: in de echte massasprinten wellicht goed voor een ereplaats en in staat om ook punten te sprokkelen in de lastige etappes.

MANNETJE TEKORT

In de Dauphiné staat het aantal overwinningen voor Colbrelli tot dusver op 1. In Saint-Haon-Le-Vieux spurtte de man van Bahrein Victorious naar winst. Straf is dat hij ook al twee keer tweede was. In de eerste twee ritten kwam zijn ploeg telkens een mannetje tekort en bleef er één renner voorop. In etappe vijf leek Geraint Thomas al gewonnen spel te hebben, toen Colbrelli als een ware TGV nog kwam opzetten.

Aanvankelijk reageerde er wel een ploegmaat van die laatste op de uitval van Thomas, al was het eerder twijfelend. Rijden ze daar meteen door, dan kan Thomas wellicht niet zo ver wegrijden. Sonny Colbrelli is met die drie tweede plaatsen de pechvogel van deze Dauphiné. Tegelijkertijd is hij ook dé man van deze Dauphiné. Toch een naam om dit jaar op het lijstje kanshebbers voor groen in de Tour te zetten.