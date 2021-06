OFFICIEEL: Lotto beloont Van Moer voor goede prestaties en is met contractverlenging andere teams te snel af

Brent Van Moer heeft de jongste weken geïmponeerd met zijn prestaties in de Ronde van Limburg en de Dauphiné. Het Belgische wielertalent blijft ook de volgende jaren bij Lotto Soudal. Van Moer heeft een nieuw contract getekend tot het einde van 2023.

"Ik heb een mooi voorstel gekregen en ik had niet veel tijd nodig om er over na te denken, ook al waren andere teams geïnteresseerd", verklaart Brent Van Moer zijn contractverlenging bij Lotto Soudal. "Ik voel me echt goed binnen de ploeg, heb een uitstekende relatie met al mijn ploegmaats."

Van Moer hoeft er dus niet veel voor om een andere omgeving op te zoeken. "Ik koers graag samen met deze groep. En misschien nog belangrijker: bij Lotto Soudal krijg ik de kans om te ontwikkelenn in een heel sterke renner. Ik kan nog altijd ontdekken waar mijn capaciteiten het beste liggen. In korte rittenkoersen? Of de klassiekers?"

ZEER AMBITIEUS

De Waaslander heeft de vrijheid bij Lotto om nog meer over zichzelf als renner te ontdekken. Al staat dat niet zijn ambitie in de weg om op korte termijn voor resultaten te gaan. "Volgend jaar wil ik al vechten voor overwinningen in semi-klassiekers. Ik ben heel ambitieus."