Renner van Team BikeExchange verschijnt niet meer aan de start in de Dauphiné: 135 renners beginnen aan de koninginnenetappe

Het peloton is in de Critérium du Dauphiné toe aan de koninginnenetappe, maar het zal zonder Andrey Zeits zijn. De renner van Team BikeExchange is niet meer aan de start verschenen.

De reden is nog onduidelijk, maar Andrey Zeits van Team BikeExchange is niet meer aan de start verschenen in de Critérium du Dauphiné. Zo zijn 135 renners gestart aan de koninginnenrit van de Franse rittenwedstrijd. ❌ 🇰🇿@AndreyZeits (@GreenEDGEteam) n'a pas pris le départ. C'est un peloton de 135 coureurs qui s'est élancé de Saint-Martin-le-Vinoux.



