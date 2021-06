Lizzie Deignan pakt na tweede plek in rit 1 dan toch nog eindzege in Zwitserland, Italiaanse spurt naar ritzege

De Ronde van Zwitserland voor vrouwen kende zondag al een ontknoping. Elise Chabbey begon na het winnen van de eerste rit als leidster aan de tweede en meteen laatste etappe. Ze werd echter nog van de troon gestoten, want de eindzege ging naar Deignan, de ritzege naar Bastianelli.

De etappe van en naar Frauenfeld draaide uit op een groepssprint, maar aan de aankomst ontstonden er wel scheurtjes in het peloton. Marta Bastianelli trok zich daar niets van aan en demonstreerde haar snelle sprintersbenen. Neumanova moest het stellen met plek twee en klopte uit ontgoocheling op haar stuur, Barnes was derde.

Om de eindwinnares te kennen, was de betere rekenkunde nodig. Door de bonificaties in rit 1 begon Chabbey met een voorgift op Deignan aan de tweede rit. Deignan was bij een tussensprint tweede geëindigd en had zo al bonificatieseconden gepakt. De positie van de Britse aan de finish bleek net voldoende om de eindzege te veroveren: Deignan heeft één seconde over op Chabbey in de eindstand.

Vreugde alom dus bij de renster van Trek-Segafredo, die overigens ook met de bergtrui en de puntentrui aan de haal gaat.