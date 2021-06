Van Poppel erkent sterkte van winnaar in Hageland: "Overwinning zou gepaste beloning geweest zijn voor ploegmaats"

Ook Danny van Poppel was heel erg goed in Dwars door het Hageland, eentje was nog sterker. Dat was de Noorse winnaar Rasmus Tiller. Van Poppel had er geen moeite mee om toe te geven dat de winnaar sterk uit de hoek kwam, maar had graag de eigen ploegmaats beloond.

"De tevredenheid overheerst na een mooie tweede plaats maar ik ben en blijf natuurlijk een winnaarstype", reageert Danny van Poppel na Dwars door het Hageland. "Deze prestatie is sowieso wel goed voor het vertrouwen. De overwinning zou een gepaste beloning geweest zijn voor de ploegmaats want wat een werk hebben zij weer verzet! Mijn broer Boy op kop natuurlijk, letterlijk en figuurlijk dan." LOF VOOR BROER BOY Die was inderdaad mee in de juiste ontsnapping en nam met zijn kopbeurten de aanvalsdrannng weg bij de anderen. "Hij was gigantisch sterk en hield het tempo zo hoog dat niemand zin had om aan te vallen. Ik zat perfect in zijn wiel en daarom moesten de anderen constant vechten voor mijn wiel. Zo spaarde ik krachten waar zij moesten wringen. Knechtenwerk van de bovenste plank gewoon." Uiteindelijk kunnen ze bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux dus enkel tevreden zijn met hoe ze het plann hebben uitgevoerd. "We doen alles perfect maar botsen op het einde gewoon op een sterke Noor", besluit Dany van Poppel.