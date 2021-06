🎥 Van der Poel zoals enkel hij dat kan: "Met die regen plezier kunnen maken"

Mathieu van der Poel won met veel overschot de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland.

Een lange vlucht kleurde de wedstrijd, maar Mathieu van der Poel en Alpecin-Fenix hadden wel plannen met deze rit. "Het was net een klassieker vandaag", zei de Nederlander net na de aankomst.

De omstandigheden waren verre van ideaal, maar daar maalde Van der Poel niet om. "Ik heb met die regen aan het eind plezier kunnen maken. Deze rit lag me echt. Op 50 kilometer van de streep heeft m'n ploeg de koers hard gemaakt, dat was perfect."

"Ook de volgende etappes houdt de Nederlander goed in de gaten. De eerste drie dagen moest het hier gebeuren, daarna is het aan de klimmers. Ik ben blij dat hij nu al binnen is!"