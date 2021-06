OFFICIEEL: Australiër verlengt contract bij DSM tot einde van 2023

Team DSM kondigt aan dat het met één van zijn huidige renners nog een paar jaar doorgaat. Australiër Chris Hamilton (26) heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract tot het einde van 2023. Hamilton heeft dus nog altijd geen verandering van omgeving nodig.

In 2017 werd de Aussie profrenner bij de ploeg die ondertussen de naam Team DSM draagt. Hamilton is een echte teamplayer en ligt goed in de groep. Mede dankzij die kwaliteiten verdiende hij een contractverlenging tot 2023.

Ik ben altijd goed ondersteund geweest

"Toen ik de kans kreeg om te verlengen bij de ploeg, was het een gemakkelijke beslissing voor mij om te nemen. De voorbije vier en een half jaar zijn geweldig geweest. Ik ben altijd goed ondersteund geweest", is Hamilton tevreden over zijn huidige werkgever.

"Het is hier een ambitieuze, maar leuke omgeving om in te werken", geeft hij nog een pluspunt van DSM aan. "Ik kijk uit naar mijn volgende twee jaar bij de ploeg." Zijn opvallendste verwezenlijking bij de profs is het winnen van het jongerenklassement in de Tour Down Under in 2019.