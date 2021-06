Podiumman Weemaes toonde respect voor Cavendish én ambitie: "Een derde plaats is voor mij niet voldoende"

Sasha Weemaes verbaasde enigszins. Enkel Cavendish en Merlier moest de 23-jarige renner van Sport Vlaanderen-Baloise voor zich dulden in de Elfstendenronde. Terwijl er nog andere rappe mannen aanwezig waren. Weemaes nam onder andere de maat van Ackermannn.

De ploeg toonde alvast vertrouwen in Weemaes, want die trok volledig zijn kaart. "In de briefing werd er gezegd dat er voor mij werd gereden, omdat het toch een redelijk vlakke koers was. Het was een zeer hectische voorbereiding op de sprint", vertelde Weemaes aan Sporza. "Ineens zat Cavendish daar. Ik zeg: "Ik zal maar hier blijven.""

MEER LEF TONEN

De Waaslander had dus het wiel van Cavendish te pakken, so far, so good. "Het moment dat hij aanzet, heb ik het gevoel dat ik richting de dranghekken ga. Geraak ik er tussen, geraak ik er niet tussen? Voor zo'n mannen heb ik respect, ik ben eigenlijk veel te braaf. Volgende keer moet ik toch meer lef tonen en dan kan ik misschien iets dichter eindigen. Ik zat redelijk goed, de benen waren ook goed."

Dat resulteert ook in een fraaie uitslag, want sprinters als Pascal Acekermann en Danny van Poppel finishten achter Weemaes in de Elfstedenronde. "Da's wel knap, maar ik koers om te winnen. Een derde plaats is voor mij niet voldoende."