Movistar speelt het ploegenspel en 'Superman' maakt het waar in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge

De Mont Ventoux Dénivelé Challenge was een mooi voorproefje voor wanneer het Tourpeloton binnen enkele weken ook langs de iconische beklimming passeert. Movistar had met Mas en López twee kandidaat-winnaars in de eendagskoers. López maakte het waar.

Miguel Ángel López was alvast op de afspraak. Bij het aanvatten van de laatste tien kilometer reed de nummer zes uit de Dauphiné solo voorop, met ongeveer een minuut voorsprong op enkele achtervolgers. UIt dat achtervolgende groepje demarreerde Óscar Rodríguez . Mas kon met hem mee en zo zat de renner van Astana in de tang. Rodríguez moest dan al het werk opknappen in de achtervolging, maar López reed verder weg. Zijn voorsprong ging richting de twee minuten. Ruim een halve minuut achter de twee achtervolgers reden dan nog Christian Rodriguez, O'Connor en Elissonde. TRIOMFERENDE COLOMBIAAN Met die oplopende marge werd het een triomfantelijke tocht voor López op de Mont Ventoux. Via een fraaie solo vlamde de Colombiaan naar zijn eerste overwinning van het seizoen in een eendagskoers. Eerder won López ook wel al de Ruta del Sol.