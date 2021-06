Ook Alpecin-Fenix wil zich tonen in Baloise Belgium Tour en rekent op twee Belgische topsprinters

Zoals u HIER kan lezen, heeft Deceuninck-Quick-Step een straffe selectie klaar voor de Baloise Belgium Tour, maar ook Alpecin-Fenix zakt met een sterke selectie af naar de Belgische rittenkoers. Zo zijn Tim Merlier en Jasper Philipsen de speerpunten.

De Belgische topsprinters krijgen nog mooi volk mee, want ook Belgisch kampioen Dries De Bondt is van de partij. Daarnaast zitten ook Edward Planckaert, Jonas Rickaert, Kristian Sbaragli en Oscar Riesebeek in de selectie.

🇧🇪 #BaloiseBelgiumTour



We're excited to race again in the @belgium_tour with these guys 💪 pic.twitter.com/vqKWvN1R5l