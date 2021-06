Deceuninck-Quick-Step maakt straffe selectie bekend voor Baloise Belgium Tour: onder meer Remco Evenepoel en Sam Bennett van de partij

Deceuninck-Quick-Step wil zich tonen in de Baloise Belgium Tour. Met Remco Evenepoel en Sam Bennett beschikt de Belgische wielerformatie namelijk over twee uitstekende kopmannen voor de Belgische rittenwedstrijd.

Daarnaast doen er nog enkele straffe renners mee voor Deceuninck-Quick-Step. Zo zijn ook Zdenke Stybar en Yves Lampaert van de partij. De selectie wordt verder aangevuld met Davide Ballerini, Iljo Keisse en Michael Mørkøv.

Best sprinter of the season @Sammmy_Be and defending champion @EvenepoelRemco headline our squad for the @belgium_tour: https://t.co/3hIH7BRxMU pic.twitter.com/3UzVojHpNh