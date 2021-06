Porte is optimistisch: "Als Jumbo-Visma niet even sterk is als vorig jaar, zal het moeilijk zijn ons allemaal terug te halen"

Levert Ineos na de winnaar van de Giro ook de winnaar van de Tour. Volgens Porte zal Jumbo-Visma toch ferm uit de hoek moeten komen om dat te kunnen verhinderen. Ineos heeft immers verschillende renners die bergop kunnen aanvallen.

Richie Porte heeft al aangekondigd in de Tour voor Geraint Thomas te zullen werken. De Australiër werd immers terug naar Ineos gehaald als meesterknecht. Nochtans: Porte is kersvers winnaar van de Dauphiné en eindigde vorig jaar derde in de Tour.

Is hij dan echt van plan om zich op te offeren voor Thomas? "Ik sta in het krijt bij G en dat is mijn plan. Maar we moeten ook ons overwicht uitspelen", bedenkt Porte zich in een gesprek met CyclingTips. "Roglič en Pogačar kunnen toch ook niet achter alles aangaan? Pogačar had vorig jaar niet echt een ploeg achter hem, maar als Jumbo-Visma niet even sterk is als vorig jaar, zal het moeilijk zijn om ons allemaal terug te halen."

De hiërarchie zal wel duidelijk worden in die drie weken

Het kan dus toch zo uitdraaien dat Thomas in de bergen niet een streepje voor heeft op andere mogelijke klassementsmannen in zijn ploeg. "In de tijdritten is G (Thomas, red.) wel van een ander niveau dan de rest van de ploeg. De hiërarchie zal vanzelf wel duidelijk worden in die drie weken", aldus Porte.