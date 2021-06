Renner die jaren voor Lotto koerste stopt aan het eind van dit seizoen met wielrennen

Zijn wielerloopbaan begon bij Team Lamonta en via passages bij Team Wiesenhof en Team Milram, belandde Sieberg in 2011 bij Lotto. Daar bleef hij tot 2018. Nadien ging Sieberg voor Bahrein koersen en daar zal hij ook zijn carrière afsluiten. Sieberg was steevast de man die de sprint aantrok en deed dat jarenlang voor André Greipel, onder andere dus bij Lotto.

"Ik doe al dertig jaar aan wielrennen", zegt de man die volgend jaar zijn veertigste verjaardag viert op de site van Bahrein Victorious. "Het begon als een hobby en het werd 17 jaar lang mijn beroep. Ik wil elke partner, staflid, ploegmaat en alle andere mensen bedanken waarmee ik heb samengewerkt doorheen mijn carrière. Dit zou allemaal niet mogelijk geweest zijn zonder de steun van mijn fantastische familie."

