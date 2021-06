Zelfs eigen straffe krachtsexplosie niet genoeg om Van der Poel te kloppen: de cijfers van de wereldkampioen

Tegen Van der Poel valt al twee dagen op rij niets te beginnen, al is het niet dat Julian Alaphilippe niet probeert. Die kwam in de derde rit van de Ronde van Zwitserland met een eigen krachtsexplosie. Het volstond dan wel niet om te winnen, het blijft ook indrukwekkend.

De inspanningen van Julian Alaphilippe waren tweedelig. Eerste was er een aanval in de laatste 25 kilometer op een klimmetje van derde categorie. Toen die niets opleverde, werd alle energie gestoken in de sprint op een hellende finish. Ondanks dat hij eerder had aangevallen, was Alaphilippe nog derde aan de meet.

In die spurt perste de Fransman van Deceuninck-Quick.Step er ook nog eens alles uit. Velon heeft de gegevens van zijn sprint verzameld. Het maximum aantal Watt dat Alaphilippe in die slotmeters produceerde was 1230. Alaphilippe haalde een gemiddelde van 15 Watt per kilogram.

💪 World Champion @alafpolak1 unleashed some serious power to claim 3rd on Stage 3 of @tds🥉

De gemiddelde snelheid lag voor Alaphilippe in die sprint alleen op 53,2 kilometer per uur. Wat dus aangeeft dat hij nog een pak sneller ging dan dat. Van der Poel en Laporte finishten dan nog wel voor hem, ook het eindschot van Alaphilippe mocht gezien worden.