Carapaz pakt eerste echte bergrit in de Ronde van Zwitserland en wordt nieuwe leider

Met aankomst op de Leukerbad stond de eerste bergrit van de Ronde van Zwitserland geprogrammeerd met 2890 hoogtemeters.

De rit begon en eindigde in Gstaad. Op veertig kilometer van het einde wachtte de echte finale, met drie klimmen.

De slotklim naar Leukerbad was 8 km aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,4 procent.

Een eerste ontsnapping werd gekleurd met leider Mathieu van der Poel. Ze liepen maximaal 3 minuten en 40 seconden uit, maar werden gegrepen op 30 kilometer van het einde.

De volgende vlucht was voor de Columbiaan Chavez. Fuglsang vervoegde hem even later. In de achtergrond probeerde een klein groepje bij hen te geraken.

Fuglsang ging op vijf kilometer van de finish alleen in de aanval. Carapaz zocht en vond de aansluiting met de leider, de rest moest passen.

Fuglsang probeerde nog weg te rijden van zijn medevluchter, maar dat lukte niet. Carapaz is hem te snel af, pakt de ritzege en de leiderstrui.