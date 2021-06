Dubbelslag voor Tadej Pogacar in de Ronde van Slovenië

Tadej Pogacar heeft zijn klasse laten zien in de Ronde van Slovenië. De renner van UAE-Team Emirates kwam alleen over de streep en had bijna anderhalve minuut voorsprong op de nummer twee Matej Mohoric.

Tadej Pogacar was de topfavoriet om de etappe van vandaag binnen te halen en na een sterke etappe van UAE-Team Emirates werd de Sloveense klassementsrenner perfect afgezet om het af te maken. Pogacar maakte zijn favorietenrol waar en haalde het uiteindelijk met 1 minuut en 22 seconden voorsprong op Matej Mohoric. Diego Ulissi eindigde op de derde plaats. Tadej Pogacar is meteen ook de nieuwe leider.