Wout Van Aert als ronderenner? Op basis van de top-10 in de Tirreno zou je zeggen ja, maar ...

Het minste wat je kan zeggen van Wout Van Aert is dat hij indruk maakte in de Tirreno-Adriatico. Is hij nu echt in de wieg gelegd voor het werk in de grote rondes?

Op basis van de top-10 in de Tirreno zou je zeker zeggen van wel. Hij eindigde op een minuut van Tourwinnaar Pogacar, maar wel drie minuten voor kleppers als Landa (3e) en Bernal (4e) in de eindstand. Met onder meer ook nog Almeida, Bardet, Nibali en Simon Yates in de top-10 klopte hij echt wel schoon volk op hun waarde. Drie weken afzien wel nodig? Rest de vraag: kan Van Aert dat ook in een grote ronde van drie weken, waar er veel meer hoge bergen zijn en je één slechte dag altijd helemaal cash betaald? © photonews Op dit moment is het daarvoor mogelijk nog te vroeg. En een klepper als Van Aert heeft er sowieso weinig aan om elke dag te volgen en zo een 10e plaats in een eindrangschikking te behalen op een kwartier van de eindwinnaar. Groen, groen Neen: dan kan hij beter het klassieke voorjaar blijven domineren, waar hij heel veel kansen heeft. Tussendoor rondes van een week met een tijdrit als de Tirreno proberen op zijn naam te schrijven, zich af en toe eens amuseren in het veld, een wereldtitel hier of daar te grijpen, ... En in de Tour? Gaan voor de eigen kansen en mikken op enkele ritten op diverse parcoursen en zo ook en passant de groene trui eens proberen binnen te rijven lijkt ook al heel erg mooi te zijn. Met een klasbak als Van Aert kan alles.