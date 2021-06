Gewijzigde etappe in Ronde van Zwitserland gewonnen door Lotto-renner Kron na declassering van Portugees

De etappe van vandaag in de Ronde van Zwitserland werd aangepast omdat er op twee beklimmingen te veel sneeuw lag.

De start werd in Fiesch gehouden en de renners trokken naar Andermatt, waarbij onderweg ook de befaamde Gotthardpass beklommen moest worden. De slotklim was ongeveer 7 kilometer lang, met een gemiddeld stijgingspercentage van 3,5 procent.

Een grote groep koos al heel snel voor de vlucht. Daaruit reden vier leiders weg, met onder andere de jarige Alaphilippe en Soler.

Een twintigtal achtervolgers vond uiteindelijk aansluiting bij de vier leiders, waaronder ook onze landgenoot Vansevenant. De kopgroep dikte aan tot bijna 40 renners.

De La Cruz zette een aanval op met nog een dertig kilometer te gaan en die leek de goede te worden. Op 15 kilometer van het einde had hij een minuut voorsprong bij elkaar gefietst, maar die verdween heel snel en hij werd gegrepen door de achtervolgers op goed 5 kilometer van het einde.

Kron, Costa en Pernsteiner namen de leiding in de laatste kilometers. Bij de vijf achtervolgers moest Vansevenant lossen. In de sprint met drie ging de zege naar Costa. Kron was tweede, Pernsteiner derde.

Kron maakte zich kwaad, omdat Costa van zijn lijn afweek tijdens de sprint. De renner van Lotto Soudal zou later gelijk krijgen: Costa werd gedeclasseerd, de ritwinst belandde zo bij Kron.