Twee ritzeges en twee leiderstruien is oogst van Van der Poel: Nederlander geeft op in Zwitserland

Zijn oogst is na vijf dagen Ronde van Zwitserland niet min: Van der Poel behaalde op impressionante wijze twee ritzeges en mocht ook twee dagen de gele leiderstrui aantrekken. Het is voor hem dus zeker een geslaagde Ronde van Zwitserland geworden.

"Na de regen van de voorbije dagen heeft Mathieu van der Poel een lichte verkoudheid opgelopen. Hoewel hij echt uitkeek naar de volgende ritten, heeft de medische staf besloten om hem terug te trekken uit de Ronde van Zwitserland", laat Alpecin-Fenix weten.

After the rainfall from the past days, @mathieuvdpoel suffers from a mild cold. While he was really looking forward to the next stages, the team's medical staff decided to pull him out of the @tds so as not to compromise his health in light of his next goals. pic.twitter.com/mnn57zKWqO