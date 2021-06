Tourfavorieten die koersen weten ook te winnen: wat zegt ons dat over Pogačar, Carapaz enzovoort?

Tourfavorieten zoals Tadej Pogačar, Richard Carapaz, Geraint Thomas en Primož Roglič bereiden zich elk op hun eigen manier voor op de komende Ronde van Frankrijk. Drie van deze vier wisten recent te winnen. Wat zegt ons dat nu juist over hen in aanloop naar de Tour?

Tadej Pogačar

Met winst in Luik-Bastenaken-Luik en de eindzege in de Tirreno ving Pogačar al een paar grote vissen. Geen verrassing dus dat hij ook in de Ronde van Slovenië bergop veruit de sterkste is. Met uitzondering van de eigen ploeg zijn daar eigenlijk geen pure klimmers aanwezig. Een waardemeter voor de Tour is dat dus niet.

© photonews

Anderzijds moet het een aangenaam gevoel zijn om zich in zijn thuisland te kunnenn voorbereiden op de Tour. Hij maakt zijn rol als uithangbord daar helemaal waar en zal enkel een nog grotere status krijgen. Met al een paar grote overwinningen dit jaar en de Tourzege van vorig jaar op zijn palmares, rust er eigenlijk relatief weinig druk op de schouders van Pogačar.

Richard Carapaz

Over naar Ineos dan, dat met Richard Carapaz de leider heeft in de Ronde van Zwitserland. Carapaz won ook rit vijf op de aankomst bergop in Leukerbad. Carapaz is er veel minder de renner naar om zoals Pogačar en Roglič van overwinning naar overwinning te rijden in de rittenkoersen. Winnen in de aanloop naar de Tour moet de Ecuadoriaan in het bijzonder deugd doen.

© photonews

Daarom zou het ook goed zijn als Carapaz ook de eindzege in Zwitserland in de wacht kan slepen. In principe moet dat lukken, al zijn de tijdsverschillen klein na de klimtijdrit. Het tijdrijden blijft zijn grote achilleshiel. Als hij met de eindzege in Zwitserland naar de Tour kan trekken, kan hem dat wel het vertrouwen geven om ook voor het eerst in Frankrijk op het hoogste te mikken.

Geraint Thomas

Geraint Thomas reed de Dauphiné en won daar ook een etappe, in Saint-Vallier. Dat was echter geen bergrit. Wel was het een tactische handigheid om de groepsspurt te ontlopen en sterk van Thomas dat hij het afrondde. Maar met het oog op de Tour zegt ons dat helemaal niet. Zeker omdat ze bij Ineos in de Dauphiné de kaart Porte trokken.

© photonews

Thomas werkte met veel overgave voor de Australiër, wat straks in Frankrijk andersom zal zijn. Bergop was het voor de Welshman vooral volgen en dat leek bij momenten zelfs moeizaam te gaan. Mogelijk een teken aan de wand. Bij Ineos laten ze uitschijnen dat hij al eens de sprong naar voren maakte in de bergen, maar pas wanneer het zeker geen negatieve effecten had op het klassement van Porte.

Primož Roglič

Het grote mysterie. Won in tegenstelling tot de drie andere grote favorieten recent niet, simpelweg omdat Roglič aan geen koersen meer deelneemt voor de Tour eraan komt. Een risico, al weet Roglič wel hoe hij zich klaar moet stomen voor een bepaalde wedstrijd. Bernal reed voor de Giro ook lang geen koers en kijk hoe dat is uitgedraaid.

© photonews

Het blijft weliswaar zo wel moeilijk om de Sloveen af te wegen tegen de andere kanshebbers op eindwinst in de Tour. Al kan dat van iedereen gezegd worden, want rechtstreekse duels in aanloop naar de Tour zijn er dus niet. Het is pas in Frankrijk dat alle troeven op tafel gegooid worden. Roglič was in de twee rittenkoersen die hij dit jaar reed de beste (ook al won hij Parijs-Nice niet), maar weet dat Ineos sterker is dan vorig jaar.