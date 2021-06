UAE heer en meester in Slovenië: Italiaan wint na uitstekend eindschot en Pogačar nog steviger aan de leiding

In de koninginnenrit van de Ronde van Slovenië hebben Tadej Pogačar en zijn ploeg UAE de debatten gedomineerd. UAE finishte met drie renners bij de eerste vier en haalde ook de ritzege binnen via Ulissi. De eindzege kan Pogačar eigenlijk niet meer ontsnappen.

Op de slotbeklimming in Nova Gorica bleven in de slotkilometers nog een tiental klimmers over voorin. Na een versnelling van Pogačar werd de kopgroep in aantal nog eens gehalveerd. Vier renners volgden in zijn spoor en daar waren met Majka en Ulissi nog eens twee ploegmaats bij. Ook Sobrero en Shaw klampten nog aan.

Tenminste, op dat moment, want Majka bleef op kop naarstig werken voor zijn kopman en zijn tempo lag toch te hoog voor Shaw. Op de steilste stukken kreeg Ulissi het zwaar, maar hij pikte toch aan. De dominantie van UAE werd zo mooi in de kijker gezet en Pogačar was sowieso op weg naar een gouden zaak in het klassement.

UAE OP 1 EN 2

Het werk van Majka zat er met een paar honderden meters te gaan op. Ulissi kon aan de finish dan nog zijn explosiviteit uitspelen en pakte de ritzege, voor ploegmaat en toekomstig eindwinnaar Pogačar. Sobrero werd derde.