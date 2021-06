Urán heerst in klimtijdrit en maakt het nog warm voor Carapaz, Dumoulin voor het eerst sinds comeback in top 5

Rigoberto Urán heeft in de Ronde van Zwitserland een demonstratie klimtijdrijden gegeven. Dumoulin deed het ook prima en werd vijfde, veruit zijn beste uitslag sinds zijn comeback in het peloton. Carapaz blijft leider, maar moet wel nog aan de bak in de slotrit.

Een tijdrit van iets meer dann 23 kilometer kregen de renners voorgeschoteld, met onderweg de pittige Oberalpass. Dumoulin zette tijdens zijn tijdrit een voorlopig beste tijd neer bergop, maar die werd al snel verbeterd door de verrassend sterke Mäder. De Zwitser was aan de finish ook twee seconden sneller dan Dumoulin. ALAPHILIPPE TWEEDE De top tien moest dan nog wel vertrekken. Eens Urán onderweg was, werd het duidelijk dat die ver boven de rest uitstak. Urán blies iedereen weg: Alaphilippe benaderde hem nog het meest, maar moest ook veertig seconden prijsgeven. Carapaz eindigde vierde, in dezelfde tijd als Mäder, die de derde plek toegewezen kreeg. Dumoulin sloot de top vijf af. Carapaz is in principe niet de beste tijdrijder, maar kon op dit parcours beter zijn mannetje staan. Dan nog moet hij toestaan dat het nog spannend wordt om de eindzege in de Ronde van Zwitserland. Urán is nu tweede in het klassement en nadert tot op elf seconden.