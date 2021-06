Eindzege in Baloise Belgium Tour komt eraan voor Remco Evenepoel: "Besloten te controleren, ik heb vertrouwen"

De eindzege in de Baloise Belgium Tour zal voor de tweede editie op rij naar Remco Evenepoel gaan. Dat is vrijwel zeker, nu Evenepoel ook na de koninginnenrit nog altijd comfortabel leider is. Die rit bleek wel minder zwaar dan vorige jaren, want het waren sprinters die de eerste plaatsen bezetten.

Evenepoel had niet enkel het plan om de leiderstrui te behouden, hij was in Hamoir ook nog graag op zoek gegaan naar meer. "We startten de dag met het doel om iets te proberen en de sprinters te lossen, maar toen duidelijk werd dat dit lastig ging worden besloten we te controleren. We deden perfect werk en in de slotkilometers probeerde ik Ballerini te helpen."

Opvallend toch: de leider in het klassement die dan nog gaat werken voor een ploegmaat. "Het was niet dat ik zo piepedood zat dat ik niet meer op kop kon rijden. Het was ook veiliger om van vooraan in te draaien in de laatste vijfhonderd meter. Als je hier wou winnen, had je echt nog een lead-out man nodig."

Ik ken de wegen van de vorige editie

Nu is het enkel nog kwestie om veilig aan te komen in Beringen en dan is de winst binnen voor Evenepoel. "Zondag is de slotrit en willen we natuurlijk de trui verdedigen en Cav afleveren voor de sprint. Ik ken de wegen van de vorige editie en heb vertrouwen."