Evenepoel in Turnhout vertrokken op zoek naar tweede eindwinst in Baloise Belgium Tour

In de loop van de namiddag zullen we al weten of Remco Evenepoel de Baloise Belgium Tour gewonnen heeft. Zonder ongelukken zal dat inderdaad het geval zijn, want de rittenkoers wordt afgesloten met een etappe die waarschijnlijk uitmondt in een massasprint.

Vroeg vertrokken is vroeg gearriveerd: dat is zowat het motto van de laatste etappes in de Baloise Belgium Tour. Tussen 14u50 en 15u10 zouden de renners over de streep moeten komen en zit de Baloise Belgium Tour erop. Met Remco Evenepoel als eindwinnaar als alles normaal gaat.

VAN DE KEMPEN NAAR LIMBURG

Dat vroege aankomstuur betekent ook dat het peloton zich al vroeg op gang heeft getrokken. Om 10u45 is de start gegeven van de vijfde en laatste rit in Turnhout. In het eerste deel van de etappe bevinden de renners zich dus in de Kempen. Ze passeren onder meer Dessel, Mol, Geel en Meerhout en zetten zo koers richting Limburg.

Na ongeveer 90 kilometer bereiken ze het locale circuit in aankomstplaats Beringen. Na 178,7 kilometer komen ze een laatste keer aan de finish en zal er wellicht gesprint worden voor de overwinning, want hellingen staan er niet meer op het programma. Daarom ook dat de eindzege van Evenepoel eigenlijk niet in het gedrang mag komen.