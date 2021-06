Na onverwachte (en 2de) ritzege voor Ewan en Lotto wacht nu unieke kans: "Lead-out ronduit impressionant"

In de slotkilometers keerden ze toch nog terug bij Lotto Soudal. Caleb Ewan had nog enkele ploegmaats die zich de ziel uit het lijf reden om Ewan terug in de kopgroep te brengen in de vierde rit van de Baloise Belgium Tour. Mét resultaat, want in de sprint stond er geen maat op hem.

Nochtans werd dit vooraf niet beschouwd als een sprintersrit. "Om eerlijk te zijn geloofde ik niet echt in ritwinst vandaag. Ik had eerder verwacht dat de klassementsmannen hun kans zouden grijpen vandaag en dat er heel wat aanvallen zouden zijn. Maar er werd de volledige dag een strak tempo gereden, waardoor heel wat renners niet meer de benen hadden om iets te ondernemen in de finale."

GELOOF KWAM 1 RONDE VOOR HET EINDE

Wanneer begon Ewan aan winst te denken? "Het was pas met nog één ronde te gaan dat ik er echt begon in te geloven. Ik voelde me nog goed en we beslisten dat we er zouden voor gaan. Daarom zag je ons ook aan de kop van het peloton verschijnen om de vroege vlucht bij de lurven te vatten. Ik ben dan ook enorm tevreden dat ik het knappe werk van mijn ploegmaats opnieuw kan afronden."

Op de laatste helling moest de Australiër lossen, maar met dank aan de ploegmaats keerde hij dus nog terug voorin. "Ze wachtten me niet alleen op, ze hebben me ook opnieuw helemaal vooraan in de wedstrijd gebracht. Aan het eind waren we nog met vijf en is het perfect uitgedraaid. Ik wist dat het lastig zou zijn om nog terug te komen, maar ik bleef vechten om samen met mijn ploegmaats de kloof te dichten."

HATTRICK

En ook in de ultieme slotkilomters leverden ze bij Lotto Soudal perfect werk. "De lead-out was opnieuw ronduit impressionant." In de vlakke slotetappe is Ewan opnieuw favoriet. Op weg naar drie ritzeges in drie dagen? "We zijn erop gebrand om er opnieuw voluit voor te gaan. Ik denk niet dat ik al een hattrick wist te scoren in mijn carrière, dat zou echt wel uniek zijn."