Tadej Pogačar is eindwinnaar in Slovenië, Bahrein dankt voor tweede keer deze week zelfde sprinter

UAE Tour, Tirreno, Luik-Bastenaken-Luik én de Ronde van Slovenie: Tadej Pogačar heeft deze koersen allemaal gewonnen dit jaar. Mentale opsteker toch wel voor Pogačar om met eindwinst in de ronde van zijn land naar de Tour te kunnen. Bauhaus spurtte naar de zege in de slotrit.

Met de etappe van Ljubljana naar Novo mesto werd de Ronde van Slovenië afgerond. Daar draaide het uit op een massasprint met nog een kleine tachtig man in het peloton. Phil Bauhaus had op dag 1 in Slovenië al naar ritwinst gesprint. Beginnen met een zege, dan moet je ook eindigen met een zege, moet de Duitser gedacht hebben.

1 en 3 VOOR BAHREIN

De rappe man van Bahrein Victorious was ook deze keer de snelste. Straf: zowel de eerste die over de streep ging als de derde reed bij Bahrein. Voor Heinrich Haussler zat er zo nog een mooie ereplaats in. Alex Edmondson van BikeExchange wist zich tussen Bauhaus en Haussler te plaatsen.

Aangezien het een massasprint werd in de slotetappe, werden er geen grote wijzigingen vastgesteld in het klassement. Tadej Pogačar is dus eindwinnaar, met een voorsprong van 1'21" op ploegmaat Ulissi en 1'35" op Sobrero.