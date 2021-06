21-jarige Belg van DSM kan na derde plek tevreden terugblikken op Baby Giro: "Eerste keer dat ik zoiets ervaren heb"

Er is echt wel nog genoeg Belgisch talent. Dat is aan het licht gekomen in de Baby Giro, gezien de manier waarop Henri Vandenabeele bergop reed. De 21-jarige Belg bemachtigde de derde plaats in eindklassement. Iets om fier op te zijn.

Henri Vandenabeele wisselde na vorig seizoen de U23 van Lotto voor DSM. Met zijn nieuwe ploeg beleefde hij een mooie Baby Giro. "In het algemeen was ons doel in deze koers om voor een mooi resultaat in het klassement te gaan. Natuurlijk wilde ik de Giro winnen, maar voor aanvang van de koers had ik al gezegd dat ik blij zou zijn met het podium."

IN PERFECTE POSITIE OP SLEUTELMOMENTEN

Het gevoel om in zo'n ronde uitgespeeld te worden als kopman: daar heeft Vandenabeele van genoten. "De jongens hebben me elke dag goed beschermd. Ik was altijd veilig en zat in de perfecte positie op de sleutelmomenten. Ik wil de ploegmaats hiervoor bedanken, want het is de eerste keer dat ik zoiets ervaren heb."

In zijn geheel was het dus een topeditie, zowel voor Vandenabeele zelf, als voor zijn ploegmaats. "We hebben samen op een hoog niveau gereden, dat was geweldig."