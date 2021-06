AG2R-Citroën wil voor derde keer op rij Parijs-Camembert winnen

Met Benoît Cosnefroy (2019) en Dorian Godon (2020) won AG2R-Citroën de twee laatste edities van Parijs-Camembert.

Vier Belgen vertrekken dinsdag voor AG2R-Citroën aan de start van Parijs-Camembert, een koers waarvan de ploeg de twee laatste edities won.

Greg Van Avermaet en de broers Oliver en Lawrence Naesen staan samen met Gijs Van Hoecke aan de start van deze eendagskoers.

Godon is er ook nu weer bij. “Het is een prachtige herinnering. Als wielrenner win je niet vaak en mijn overwinning laat zien dat het belangrijk is om aanvallend en opportunistisch te zijn”, aldus de 25-jarige Fransman.