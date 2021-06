Pogačar kan met zege in eigen land toeleven naar de Tour: "Ik ben bijna klaar voor de Tour de France"

Tadej Pogačar heeft het als grote favoriet helemaal waargemaakt in eigen land. Ook in de Tour de France zal hij er opnieuw staan, daar kan de concurrentie nu al van op aan. De eindzege in de Ronde van Slovenië geeft hem een bijzonder gevoel en vooral een pak vertrouwen.

"Het is een ongelooflijk gevoel", zegt Pogačar over de ervaring om de Ronde van Slovenië te winnen. "Ik ben in deze koers al vier keer dicht bij het podium geweest. Nu kan ik eindelijk de overwinning vieren. Het was een mooie week."

Alleen al deelnemen aan de ronde van je eigen land werkt heel motiverend. Dan komen er voor hem en UAE ook nog al die goede uitslagen bij. "Het maakt me blij en trots om in eigen land te koersen, voor al deze mensen. De ploeg heeft altijd goed gewerkt en we verdienen deze resultaten. Felicitaties aan al de jongens."

Mijn benen worden beter en beter

De volgende uitdaging is bekend: het verdedigen van zijn zege uit de Tour van vorig jaar. "Mijn benen worden beter en beter. Ik ben bijna klaar voor de Tour de France. Ik heb nog twee weken om mezelf voor te bereiden voor dat grote doel."