Remco Evenepoel, Caleb Ewan én Bélg van Sport Vlaanderen-Baloise winnen klassementen in Baloise Belgium Tour

De Baloise Belgium Tour zit er alweer op, met Remco Evenepoel als grote overwinnaar, net als bij de vorige editie in 2019. Hij is evenwel niet de enige die in de prijzen valt. Naast het algemene klassement werden er nog twee andere klassementen opgemaakt.

Remco Evenepoel mag met de blauwe trui naar huis als winnaar van het algemeen klassement. De rode trui is voor Caleb Ewan als winnaar van het puntenklassement. Daar zitten diens twee ritzeges uiteraard voor heel veel tussen. Cédric Beullens van Sport Vlaanderen-Baloise mag de witte trui in zijn kast hangen: hij is winnaar van de Superstrijdlust.

Top vijf algemeen klassement:

1. Evenepoel

2. Lampaert 45"

3. Marchand 53"

4. Fisher-Black 1'01"

5. Bouwman 1'07"

🇧🇪 @EvenepoelRemco (Baloise overall classification)

🇦🇺 @CalebEwan (Lotto points classification)

— Baloise Belgium Tour (@belgium_tour) June 13, 2021

Top vijf puntenklassement:

1. Ewan 71 punten

2. Coquard 64 punten

3. Evenepoel 45 punten

4. De Buyst 34 punten

5. D. Van Poppel 32 punten

Top vijf Superstrijdlust:

1. Beullens 46 punten

2. Rickaert 45 punten

3. Zoccarato 31 punten

4. Goeman 30 punten

5. Sweeck 26 punten