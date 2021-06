UAE verwelkomt 18-jarig Spaans toptalent na eindzege in Baby Giro meteen bij de profs

Bij UAE hebben ze iets met goudhaantjes. Tadej Pogačar doet wellicht een belletje rinkelen. De 18-jarige Spaanse Juan Ayuso staat nog in de wachtkamer. Al is die periode eigenlijk vanaf nu voorbij. Ayuso maakt per direct deel uit van het profteam van UAE.

Ayuso zette eerder al zijn handtekening onder een contract van vijf jaar bij de ploeg uit de Emiraten. Vanaf 1 augustus zou het toptalent dan deel gaan uitmaken van het eliteteam. Gezien de manier waarop hij zich ontwikkelt, kunnen ze niet langer anderhalve maand wachten.

Ayuso zal dus per direct al in het UAE-team worden opgenomenn. Voornamelijk zal hij in het tweede deel van het seizoen actief zijn in Spaanse koersen. Eerst in eigen land wat laten meedraaien om nadien de internationale wielertop te bestormen.

INDRUK GEMAAKT IN BABY GIRO

Want Juan Ayuso maakte de voorbije week nog enorme indruk in de Baby Giro, de Ronde van Italië voor U23. Die duurt geen twee weken, maar slechts anderhalve week, en toch kon Ayuso liefst drie ritzeges behalen. Hij deed er ook nog eens de eindzege bovenop. Ayuso had in het klassement bijna drie minuten over ten opzichte van zijn naaste belager.