Europees kampioen maakt doelen bekend voor de rest van het seizoen: "Het is altijd intens om in België te racen"

Giacomo Nizzolo zal niet te zien zijn in de Tour de France. De Italiaan nam deel aan de Giro en nu heeft hij het EK en het WK nog als doelen voor de rest van het seizoen. Op het EK wil hij zijn titel verdedigen.

Giacomo Nizzolo heeft op de website van Team Qhubeka ASSOS bekendgemaakt wat zijn doelen zijn voor de rest van het seizoen. Zo lijkt hij vooral nog resultaten te willen boeken op het EK en op het WK.

Hij wil er namelijk alles aan doen om zijn Europese titel te verlengen, terwijl het WK in België zal plaatsvinden. Nizzolo vindt het leuk om in België te rijden. "Ik heb veel in België geracet en ik vind het echt leuk om hier te racen. Het is altijd heel intens, het is altijd heel hard (koersen), maar ook heel spannend. De Belgen zijn ongelooflijk gepassioneerd over wielrennen en je voelt dat de sfeer zo ongelooflijk uniek is. Het parcours moet mij liggen", aldus de Europese kampioen.