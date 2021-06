Geweldig nieuws! Julian Alaphilippe en zijn partner zijn de trotse ouders geworden van een zoontje

Julian Alaphilippe en zijn partner Marion Rousse zijn de ouders geworden van een zoon. De jongen heeft de naam Nino gekregen. Deceuninck-Quick-Step maakte maandagmiddag het heugelijke nieuws bekend via sociale media.

Congratulations, @Roussemarion and @alafpolak1, on the arrival of your baby boy Nino Alaphilippe ❤️

Wishing you all good health and happiness 🤗 pic.twitter.com/OhmnPad0Jl