Lotto-trio met medaillekansen op BK tijdrijden blikt vooruit: "De grote topfavoriet is Remco Evenepoel"

Evenepoel en Lampaert staan straks wellicht op het podium van het BK tijdrijden. Levert Lotto de derde man op het podium? Het heeft alvast enkele renners die hiervoor in aanmerking komen. Frederik Frison, Florian Vermeersch en Brent Van Moer blikken vooruit.

Frederik Frison haalde vorig jaar al brons en moet dus in staat zijn om dat opnieuw te doen. "In de Belgium Tour was ik tevreden van de conditie en kon ik ook een goede tijdrit afwerken. Daarom zou top vijf alvast een mooi resultaat zijn, maar natuurlijk moet ik gewoon voor meer proberen gaan", zegt een ambitieuze Frison op de Lotto-site. "De afstand van het parcours ligt me zeker en vast. Hoe langer de tijdrit, hoe beter voor mij."

PARCOURS VAN 37 KILOMETER

Een verwijzing naar het parcours dat 37,6 kilometer lang is. Florian Vermeersch is daar wat bedeesd voor, ondanks het rijden van een sterke tijdrit in Zwitserland. "Mijn achtste plek in Frauenfeld was een geslaagde generale repetitie, maar die tijdrit was wel veel korter dan de 37 kilometer die we woensdag voor de wielen krijgen. Dergelijke lange tijdritten heb ik - met uitzondering van het BK vorig jaar - nog niet gedaan."

Hoe ziet Vermeersch het woensdag aflopen? "De grote topfavoriet is natuurlijk Remco Evenepoel en door het sterke deelnemersveld blijven mijn ambities eerder bescheiden. Ik mik op een toptienplaats, top vijf zou een super resultaat zijn."

© photonews

Dan is er nog Brent Van Moer. Het is zijn eerste BK tijdrijden bij de profs, maar hij heeft recent bewezen in goede vorm te zitten. "Ik ben in ieder geval benieuwd hoe ver ik kan komen tussen de toppers. Ik heb alvast het parcours verkend en de omloop is vrij technisch, niet per se iets waar ik wild van word, maar ik kijk er in ieder geval naar uit!"