Omstreeks 16u15 op puntje van de stoel voor tijdrit Evenepoel: de starturen van belangrijkste vertrekkers en vertreksters

Remco Evenepoel is dé man om in de gaten te houden op het BK tijdrijden woensdag in Ingelmunster. Natuurlijk zijn er nog andere renners die ook een goede tijdrit in hun benen hebben en is het ook uitkijken naar het kampioenschap bij de vrouwen.

In de namiddag kan de strijd om de nationale tijdrittitel helemaal losbarsten in Ingelmunster. Vanaf 13u zijn de vrouwen aan zet voor een tijdrit van 25 kilometer. Nadien rijden de mannen hun tijdrit van 36,7 kilometer, met een ontknoping rond de klok van 17u. We zetten het startuur van de belangrijkste rensters en rennners op een rijtje. Belangrijkste starttijden BK tijdrijden voor vrouwen 13u40: Mieke Docx

13u43: Alana Castrique

14u14: Julie De Wilde

14u18: Julie Vandenbulcke

14u19: Valerie Demey

14u20: Shari Bossuyt

14u21: An-Sophie Duyck

14u22: Julie Van de Velde

14u23: Sara Van de Vel

14u24: Lotte Kopecky Belangrijkste starttijden BK tijdrijden voor mannen 15u08: Nathan Van Hooydonck

15u09: Brent Van Moer

16u06: Louis Vervaeke

16u08: Florian Vermeersch

16u11: Jonas Rickaert

16u12: Yves Lampaert

16u13: Rune Herregodts

16u14: Stan Dewulf

16u15: Ilan Van Wilder

16u16: Frederik Frison

16u17: Victor Campenaerts

16u18: Remco Evenepoel