Realisme bij Jumbo-Visma voor het NK: "Parcours is op het lijf geschreven van Mathieu van der Poel"

In België is het uitkijken naar het BK, in Nederland naar het NK. De naam Mathieu van der Poel is nooit ver weg te denken bij onze noorderburen. Ook dit jaar is Van der Poel opnieuw de topfavoriet in het nationaal kampioenschap. Bij Jumbo-Visma leggen ze de druk alvast bij hem.

Bij de Nederlandse formatie is het onder meer Koen Bouwman die volop aan het toeleven naar het NK, omdat hij recent ook gewag maakte van een goede vorm. Al maakt hij zich geen illusies voor de wegrit van het NK. "Het parcours is op het lijf geschreven van Mathieu. Dit is een parcours waar de sterkste uiteindelijk zal komen bovendrijven", zegt Bouwman op de site van Jumbo-Visma.

Het NK wordt dit jaar gereden in Drenthe. Als Mathieu van der Poel weet te winnen, zal het al zijn derde Nederlandse titel in het wegwielrennen zijn. Van der Poel won in 2020 in Wijster en is dus de titelverdediger. In 2018 had hij ook al gewonnen in Hoogerheide.

LASTIGE OPGAVE

Bij Jumbo-Visma willen ze natuurlijk dat de titel naar één van hun renners gaat. "We zullen ons best gaan doen om te zorgen dat die sterkste renner in onze ploeg zit. We realiseren ons dat het een lastige opgave gaat worden, maar we zullen er samen wederom alles aan doen om deze koers te winnen", besluit Bouwman.