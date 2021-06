Tejay van Garderen stopt na nationaal kampioenschap per direct met wielrennen: "Ik heb het gevoel dat het tijd is"

"Ik ben trots dat ik een complete wielrenner ben geweest. Ik kan begrijpen dat er mensen zijn die vinden dat er meer in zat omdat ze naar de uitslagen kijken die ik op jonge leeftijd gehaald heb. Ik ben jarenlang constant geweest, maar ben nooit echt doorgebroken naar dat volgende niveau", analyseert Van Garderen de resultaten in zijn loopbaan.

In de nadagen van zijn carrière zou hij helper worden voor Hugh Carthy, de nieuwe klassementsman van Education First-Nippo. "Ik was niet meer bij de beste twintig renners om Hugh te steunen in de bergen. Dus dan dacht ik: "Wat moet ik doen?"

“I'm extremely proud of everything I accomplished in my career. I'm certainly happy with what I've done.”



Join us in wishing one of America's best bike riders a happy retirement. Tejay's last race will be at the USA Nationals in Knoxville, TN. More here: https://t.co/8Qt8zdKXuK