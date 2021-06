Drie op drie voor Lotte Kopecky! Ze is opnieuw Belgisch kampioene tijdrijden

Het is Lotte Kopecky opnieuw gelukt. De renster heeft vandaag namelijk opnieuw het BK tijdrijden op haar naam kunnen zetten Kopecky haalde het voor Julie Van De Velde en Julie De Wilde.

Er stond een tijdrit van 25 kilometer op het programma op het BK tijdrijden. Lotte Kopecky was uiteraard de topfavoriete, want de renster werd de voorbije twee jaar al Belgisch kampioene in de discipline.

Ze begon als laatste, maar het werd al snel duidelijk dat Kopecky een toptijd ging realiseren. Ze won uiteindelijk met 14 seconden voorsprong Julie Van De Velde en 18 seconden voorsprong op Julie De Wilde. Drie op drie dus voor Lotte Kopecky.