Primoz Roglic blijft aan de leiding op UCI Ranking, Wout van Aert zakt naar de derde plaats

Dinsdag werd de nieuwe UCI Ranking bekendgemaakt. Daarop is te zien dat Primoz Roglic nog steeds de leider is, maar Wout van Aert is zijn tweede plaats wel kwijtgespeeld aan Tadej Pogacar. Onze landgenoot volgt nu op de derde plaats.

Primoz Roglic staat nog steeds comfortabel aan de leiding op de UCI Ranking. De Sloveen van Jumbo-Visma telt maar liefst 4781 punten en doet daarmee bijna 1000 punten beter dan zijn eerste achtervolger. De eerste achtervolger is zijn landgenoot Tadej Pogacar. De renner van UAE-Team Emirates heeft nu 3868 punten. De derde plaats is dan weer voor onze landgenoot Wout van Aert. Hij heeft nu 3731 punten.