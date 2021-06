Yves Lampaert strijdt in eigen achtertuin voor tijdrittitel: "Ik ga het Evenepoel zo lastig mogelijk proberen te maken"

Verkennen heeft hij niet nodig. Yves Lampaert kent het tijdritparcours al als zijn broekzak. Evenepoel moet dus niet denken dat hij de titel al op zak heeft. Maken de ploegmaats er een onderonsje van in Ingelmunster? In elk geval wil Lampaert een gooi doen naar goud. Als het kan.

In de tijdrit van de Baloise Belgium Tour was het verschil tussen hen beiden twee seconden. "Daar speelde het parcours, vlak en vrij kort, in mijn voordeel", laat Lampaert zich in HLN niet meeslepen. De tijdrit in en rond Ingelmunster is meer dan drie keer langer. "En dat dient dan weer Remco's uitstekende aerodynamica. Of hij concurrentie voelt? Valt mee, denk ik. Hij voelt dat nog niet te rap. Zeker nu hij opnieuw helemaal in orde is."

VOORAF GEEN VREDE NEMEN MET NEDERLAAG

Wanneer zag Lampaert dat Evenepoel na de Giro zijn zaakjes weer op orde had? "Dat begreep ik al in de Brugse Elfstedenronde. Indrukwekkend hoe hij daar over de kasseien reed. Het wordt niet simpel om hem te kloppen. Toch leg ik me niet bij voorbaat neer bij een nederlaag. Ik ga het Evenepoel zo lastig mogelijk proberen te maken. Ik kan er ook alleen maar beter van worden."

Als het woensdag niet lukt om Belgisch kampioen tijdrijden te worden, volgt er zondag in de wegrit in Waregem een herkansing. "Een echt Vlaams parcours wordt het daar niet. Met het huidige niveau van het Belgische peloton rijd je daar niemand meer weg. Het is ook maar 220 kilometer."

VLUCHTKOERS IN BK OP DE WEG

Dat dreigt dus opnieuw een moeilijk controleerbaar BK te worden. "Ik vrees een beetje voor een vluchtkoers. Tenzij Alpecin-Fenix zo sterk is dat ze het voor Tim Merlier perfect kunnen controleren. Of... dat wij toch nog iets uit onze hoge hoed toveren."