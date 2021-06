📷 IN BEELD: Lampaert deelt innige momenten met vriendin Astrid en mama Carine en de supporters gaan uit hun dak

Wat een dag was het zondag voor Yves Lampaert, zijn vriendin Astrid, hun naasten en zijn supporters. Het enthousiasme was amper te temmen in Ingelmunster nadat het absolute droomscenario voor de mensen uit de streek werkelijkheid werd.

De ontlading was enorm bij het binnenhalen van de Belgische tijdrittitel. In eerste instantie kon Yves Lampaert ter plekke vieren met zijn familie. Zijn vriendin Astrid Demeulemeester, die zwanger is van een jongetje, kreeg een innige zoen. Zijn broer Jens, zus Saghine, papa Jean en mama Carine waren er ook snel bij om Yves te feliciteren. © photonews Een uitzinnige menigte vierde mee. Een inmiddels bekend beeld is dat van Lampaert die op de schouders van zijn fans werd getild, vlak na het behalen van de titel. Uitgelaten supporters drongen ook door tot aan de hekken die het podium afschermden. Er werd duchtig gezwierd met vlaggen en spandoeken met de afbeelding van hun kampioen en de leuze 'Forza Lampaert' op. © photonews Nadien keerde de rust wel terug, al bleven de mensen in Ingelmunster ook de rest van de avond natuurlijk genieten van een dag waar ze voordien enkel van konden dromen, en bleef het erg zichtbaar dat Yves Lampaert dé held is van de West-Vlaamse gemeente.