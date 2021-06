Aderlating voor Lotto Soudal: Tim Wellens moet verstek geven voor BK en Tour de France

Lotto Soudal komt met niet zo'n positief nieuws over Tim Wellens. Op het BK en in de Tour de France zullen we hem niet in actie zien. Twee heel grote afspraken die Wellens zo toch moet laten passeren. Hij sukkelt al een tijd met gezondheidsproblemen.

Tim Wellens acht zichzelf op dit ogenblik niet in staat om voldoende diep te gaan bij zware inspanningen. "Momenteel reageert mijn lichaam niet zoals ik wil op de trainingsprikkels. De wattages, nodig om goed te presteren in de Tour, kan ik momenteel niet trappen. Ik weet zelf nog niet wat de reden is. Iets is niet in orde en dat moet opgelost worden." Hiervoor worden overigens de nodige stappen ondernomen. "Ik ben nu naar België aan het reizen om extra onderzoeken te laten verrichten. Ik heb in samenspraak met de ploeg besloten om geen risico’s te nemen voor de rest van het seizoen. Toch starten in de Tour zou ons nog verder van huis kunnen brengen." Er komen nog mooie wedstrijden na de Tour Ondanks de ontgoocheling laat Wellens de moed niet zakken, in de hoop om een goed najaar te rijden. "Ik ga nu goed rusten zodat ik het goed gevoel kan terugvinden. Uiteraard ben ik teleurgesteld niet mee te doen aan de belangrijkste wedstrijd van het jaar, maar er komen inderdaad nog mooie andere wedstrijden na de Tour. Daar ga ik nu op focussen."